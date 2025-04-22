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Football.ua продовжує розважальну рубрику, в рамках якої ми обираємо найкращі коментарі читачів за минулий тиждень (14.04.2025-20.04.2025).

Аудиторія Football.ua досить різноманітна, а активні користувачі в коментарях відрізняються чіткою власною позицією щодо різних речей. Є ті, хто активно готовий обговорювати виключно футбольні питання. Є ті, яким подобається пограти з вогнем і також подискутувати на багато інших тем.

Крім того, наші читачі вміють чудово пожартувати та вдосталь повеселити не тільки інших користувачів, але й усю редакцію нашого сайту, що безумовно варте окремої уваги! Ми продовжуємо нашу розважальну рубрику та традиційно відкриваємо новий тиждень матеріалом про найкращі коментарі минулих семи днів на думку нашої редакції.

P. S. Цікавих подій у світі футболу за минулий тиждень було достатньо, тому вкотре хочеться перепросити авторів інших смішних коментарів, які з певних причин не потрапили в сьогоднішній огляд. Моніторинг всіх ваших реакцій на ту чи іншу новину, навіть за такий незначний період, займає багато часу. Саме тому немає можливості побачити усі ваші коментарі.

Отже ми розпочинаємо, а вам усім як завжди бажаємо приємного читання, прекрасного настрою, продуктивного тижня та, звісно, якнайшвидшої перемоги України!

*усі персонажі вигадані та не мають нічого спільного з реальністю (можливо)

📰 ЧЕМПІОНСТВО ОЛІМПІАКОСА З ЯРЕМЧУКОМ ПОЗБАВИЛО ШАХТАР МОЖЛИВОСТІ НАПРЯМУ ВИЙТИ ДО ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ-2025/26.

📰 ГОЛКІПЕР ІНГУЛЬЦЯ ОЛЕКСІЙ ПАЛАМАРЧУК ПОБИВ АНТИПЕНАЛЬТІЙСЬКИЙ РЕКОРД УПЛ.

📰 АРТЕМ БЄСЄДІН ТРАВМУВАВ АХІЛЛ.

📰 ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР МЮ РУБЕН АМОРІМ ВИСЛОВИВСЯ ЩОДО ВІДСУТНОСТІ АНДРЕ ОНАНА В МАТЧІ З НЬЮКАСЛОМ: "ІНОДІ ГРАВЦЯ ТРЕБА ВІДЛУЧИТИ ВІД КОМАНДИ".

📰 УКРАЇНСЬКИЙ ХАВБЕК АРСЕНАЛУ ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЗГАДАВ ПЕРШИЙ МАТЧ 1/4 ФІНАЛУ ЛЧ ПРОТИ РЕАЛА: "ХОТІЛОСЯ Б, ЩОБ ЦЕ Я НАВЧИВ ТАК РАЙСА БИТИ, АЛЕ ЗВІСНО ЦЕ НЕ Я".

📰 КЕРМАНИЧ НАПОЛІ АНТОНІО КОНТЕ ЗВЕРНУВСЯ ДО ФАНАТІВ: "ВИ ПОВИННІ ПОДЯКУВАТИ НАПОЛІ, ЩО МИ ТРИМАЄМО СЕРІЮ A ЖИВОЮ".

📰 АРСЕНАЛ ІЗ ЗІНЧЕНКОМ СКАСУВАВ РЕМОНТАДУ РЕАЛА НА БЕРНАБЕУ.

📰 МЮ ОБІГРАВ ЛІОН В ШАЛЕНОМУ МАТЧІ З 9 ГОЛАМИ Й ВИЙШОВ В ПІВФІНАЛ ЛІГИ ЄВРОПИ.

📰 ФОРВАРД ІНТЕР МАЯМІ ЛІОНЕЛЬ МЕССІ ПОДІЛИВСЯ СВОЇМИ ДУМКАМИ ЩОДО ТОГО, ЧОМУ ВІН НЕ ЗМІГ ПОВЕРНУТИСЯ В БАРСЕЛОНУ: "Я МАВ НАМІР ПОВЕРНУТИСЯ В БАРСЕЛОНУ, АЛЕ ЦЕ СТАЛО НЕМОЖЛИВИМ".

📰 ФА ПІДТВЕРДИЛА ЗМІНУ ФУТБОЛЬНОГО ГРОМАДЯНСТВА МЕЙСОНА ГРІНВУДА (ЖОДНИХ ПОДВІЙНИХ СТАТДАРТІВ).