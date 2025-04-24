Іспанія

Обидва футболісти зазнали пошкоджень у матчі проти Хетафе.

Мадридський Реал у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги обіграв Хетафе (1:0), але втратив двох важливих гравців перед вирішальною грою в Кубку Іспанії.

Спершу головному тренеру "вершкових" Карло Анчелотті довелося змінювати Давіда Алабу в перерві через травму, після чого Едуардо Камавінга, який вийшов на заміну, сам отримав пошкодження і не зміг закінчити гру, достроково залишивши поле на останніх хвилинах, коли у Реала вже не залишалося доступних замін.

"Побачимо у четвер, але у Камавінги та Алаби проблеми з м'язами і їм буде складно відновитися до суботи. Єдиний варіант на фінал — Фран Гарсія", — сказав Анчелотті після матчу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Хетафе – Реал Мадрид.