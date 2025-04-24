Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 23 квітня 2025 року.

Мадридський Реал у матчі 33 туру іспанської Ла Ліги здобув мінімальну перемогу над Хетафе (1:0).

Єдиний та переможний гол був забитий у середині першого тайму, коли на 22 хвилині результативним ударом у складі "вершкових" відзначився Арда Гюлер.

Таким чином, Реал продовжує гонитву за Барселоною на вершині Ла Ліги — команда Карло Анчелотті відстає на чотири бали.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Хетафе — Реал Мадрид у рамках 33-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Хетафе — Реал 0:1

Гол: Гюлер, 22.

Хетафе: Сорія — Джене (Бехуша, 84), Беррокаль (да Коста, 50), Дуарте, Альдерете, Іглесіас (Родрігес, 50) — Терратс (Петер, 69), Мілья, Арамбарі, Бернат — Майораль (Хуанмі, 83).

Реал: Куртуа — Васкес, Асенсіо, Алаба (Камавінга, 46), Ф. Гарсія — Чуамені — Вальверде, Гюлер (Себальйос, 77) — Діас — Вінісіус (Родріго, 73), Ендрік (Беллінгем, 64).

Попередження: Мілья, Альваро, Петер — Чуамені.