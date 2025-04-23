Іспанія

Аргентинський футболіст хоче перебратися до іспанського чемпіонату.

Захисник Тоттенгема Крістіан Ромеро у літнє трансферне вікно може перебратися до іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "матрацників" вже розпочало переговорний процес зі "шпорами" з приводу трансферу 26-річного аргентинця.

При цьому наголошується, що футболіст вже погодився на контракт із мадридським клубом, який буде розрахований до літа 2030 року. Це сталося після телефонної розмови між гравцем та головним тренером Атлетіко Дієго Сімеоне.

Раніше і сам Ромеро натякав на можливий перехід до іспанського чемпіонату.

Нинішнього сезону Ромеро провів 23 матчі та забив один гол.