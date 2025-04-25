Іспанія

Головний тренер Жирони прокоментував втрату очок у матчі з Леганесом та поділився планами на залишок сезону.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував втрату очок у матчі з Леганесом (1:1) в Ла Лізі.

"Це мій найважчий момент у Жироні. Коли ми грали у Сегунді, це був лише початок, і клуб висловив мені повну підтримку, але попереду ще був довгий шлях. Зараз у нас залишилося п’ять матчів, і я перебуваю в дуже складній ситуації, проте я хочу прожити цей момент найкращим чином. Я хочу, щоб усі зрозуміли, що ми це подолаємо".

У нас ще є час, щоб взяти себе в руки, але сьогодні я не можу бути задоволеним, я не можу думати, що у нас усе добре. Ми всі страждаємо через цей результат", — сказав Мічел.

Звіт про матч читайте на Football.ua.