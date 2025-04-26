Іспанія

Баски шукають заміну для Альгуасіля.

Реал Сосьєада напередодні повідомив про відхід по завершенню цього сезону головного тренера команди Іманоля Альгуасіля.

За інформацією FootMercato, керівництво баскського клубу вже визначилося з основними кандидатами на заміну 53-річному фахівцю. Реал Сосьєдад наразі розглядає можливість запрошення головного тренера каталонської Жирони Мічела Санчеса та безробітного Хулена Лопетегі.

Зазначається, що за варіант із Мічелом говорить його схожий тактичний стиль із Альгуасілем, хоча два мільйони євро відступних прописані в контракті керманича каталонців може стати вагомою перешкодою для Сосьєдаду.

В свою чергу, в особі Хулена Лопетегі керівництво басків приваблює його досвід та знання клубу. Колишній тренер Вест Гема є вихованцем академії Реал Сосьєдад. Перші контакти з 58-річним іспанцем вже відбулися.