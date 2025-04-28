Іспанія

Федерація готує для італійського тренера рекордний контракт, підписання залежить від завершення роботи в Реалі.

Бразильська футбольна федерація сподівається, що Карло Анчелотті незабаром розпочне новий етап у своїй кар'єрі — як головний тренер національної збірної.

За інформацією Фабріціо Романо, Бразилія готова запропонувати італійцеві рекордний контракт із найвищою зарплатою в історії "селесао". Наразі все залежить від того, коли Анчелотті офіційно завершить свою співпрацю з мадридським Реалом.

"Вершковим" залишилося провести лише п'ять матчів під керівництвом Карло Анчелотті. Команда продовжує боротися за чемпіонство в Ла Лізі: зараз відставання від лідируючої Барселони становить чотири очки. 11 травня відбудеться останнє Ель Класіко в сезоні.

На клубному чемпіонаті світу, який стартує в червні, мадридським грандом керуватиме вже інший тренер.

Раніше Рюдігер вибачився за свою поведінку у фіналі Кубка Іспанії.