У захисника "вершкових" діагностовано розрив внутрішнього меніска лівого коліна.
Давід Алаба, Getty Images
29 квітня 2025, 23:37
Медична служба мадридського Реала повідомила, що універсальний захисник Давід Алаба зазнав пошкодження під час останньої тренувальної сесії.
Після обстеження у гравця було діагностовано розрив внутрішнього меніска лівого коліна. Наразі медичний штаб клубу оцінює варіанти подальшого лікування й терміни відновлення.
Для австрійця це може означати чергову тривалу паузу у кар'єрі.
Нагадаємо, раніше Реал Мадрид повідомив про травму ще двох захисників: Антоніо Рюдігера та Ферлана Менді.