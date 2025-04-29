Іспанія

У захисника "вершкових" діагностовано розрив внутрішнього меніска лівого коліна.

Медична служба мадридського Реала повідомила, що універсальний захисник Давід Алаба зазнав пошкодження під час останньої тренувальної сесії.

Після обстеження у гравця було діагностовано розрив внутрішнього меніска лівого коліна. Наразі медичний штаб клубу оцінює варіанти подальшого лікування й терміни відновлення.

Для австрійця це може означати чергову тривалу паузу у кар'єрі.

Нагадаємо, раніше Реал Мадрид повідомив про травму ще двох захисників: Антоніо Рюдігера та Ферлана Менді.