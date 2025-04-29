Іспанія

Клуб визначився з тимчасовим наступником Анчелотті.

Футбольний директор мадридського Реала Сантьяго Соларі стане тимчасовим головним тренером команди на період Клубного чемпіонату світу-2025, що відбудеться у США з 15 червня по 13 липня. Про це повідомив відомий інсайдер Ніколо Скіра.

Для Соларі це не перший подібний досвід — восени 2018 року він уже очолював "вершкових" після відставки Хулена Лопетегі. Тоді аргентинець деякий час працював із командою в статусі виконувача обов’язків.

Це рішення з’явилося на тлі повідомлень про те, що чинний наставник Реала Карло Анчелотті досяг домовленості про роботу зі збірною Бразилії на чемпіонаті світу 2026 року.

Раніше повідомлялось, що Рюдігера дискваліфіковано на шість матчів за інцидент у фіналі Кубка Іспанії.