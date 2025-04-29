Іспанія

Лукас Васкес отримає двоматчеву дискваліфікацію, а червону картку Беллінгему скасовано.

Захисник Реала Антоніо Рюдігер отримав шестиматчеву дискваліфікацію за неспортивну поведінку у фіналі Кубка Іспанії проти Барселони (2:3).

У компенсований час до другого екстратайму німець кинув лід у бік арбітра Рікардо де Бургоса Бенгоечеа з технічної зони, за що був вилучений. Санкція розповсюджується й на матчі Ла Ліги — він пропустить п’ять поєдинків цього сезону та перший тур наступного.

Лукас Васкес також був вилучений за протести проти рішення арбітра та отримає двоматчеву дискваліфікацію.

Натомість Джуду Беллінгему скасували червону картку після перегляду відеодоказів.

Раніше повідомлялось, що Рюдігер переніс операцію та вибув до кінця сезону.