Дуро приніс перемогу гостям.
Лас-Пальмас - Валенсія, Getty Images
03 травня 2025, 21:45
Уго Дуро оформив дубль, а автогол Суареса допоміг Валенсії перемогти Лас-Пальмас. Господарі відповіли голами Раміреса та Макберні, але цього було замало. Гра тримала в напрузі до останніх хвилин.
Лас-Пальмас — Валенсія 2:3
Голи: Рамірес, 45+2 (пен), Макберні, 83 - Дуро, 22, 58, Суарес (аг), 75
Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Суарес, Мармоль, Муньйос (Янузай, 69) — Муньйос (Янузай, 69), Ессугу (Фустер, 58), Байчетич (Кампанья, 79), Рамірес (Марвін, 58) — Макберні, Молейро
Валенсія: Мамардашвілі — Фулькьє, Діакабі, Москера, Гая (Васкес Алькальде, 73) — Ріоха (Перес, 84), Пепелу, Герра, Лопес Ногероль (Гасеровські, 84) — Дуро (Умар, 73), Мір (Алмейда, 73)
Попередження: Байчетич — Герра.