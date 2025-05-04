Іспанія

Матч, який обидві команди називали вирішальним, завершився бойовою нічиєю 2:2, а героєм став воротар гостей.

У поєдинку 35-го туру Ла Ліги Севілья та Леганес розійшлися миром — 2:2, зберігаючи інтригу в боротьбі за виживання. Для обох команд цей матч мав статус фінального: перемога могла суттєво змінити їхні шанси залишитися в еліті. Але замість трьох очок — по одному.

Гості з Мадрида повели вже на сьомій хвилині — Ель-Хаддаді реалізував штрафний удар після помилки воротаря Севільї Нюланда, який не зумів зреагувати на удар у ближній кут. Цей стандарт став наслідком фолу Люкебакіо, дискваліфікацію якого напередодні тимчасово скасували.

Втім, довго святкувати Леганесу не довелося. Вже на 21-й хвилині Салас ефектно замкнув навіс Сусо після кутового — 1:1. У другому таймі Ісаак Ромеро вивів Севілью вперед, але Хаві Каррера швидко відповів — і знову головою.

У заключні хвилини господарі тиснули на ворота гостей, однак справжнім каменем спотикання для них став голкіпер Дмітровіч. Серб кілька разів рятував Леганес від неминучого голу, зберігши для команди цінне очко.

Нічия залишає обом клубам шанси на порятунок.

Севілья — Леганес 2:2

Голи: Салас, 21, Ромеро, 70 - Ель Хаддаді, 8, Каррера, 73

Севілья: Нюланд — Кармона (Санчес, 46), Баде, Салас, Педроса — Агуме — Сусо, Фернандес (Гудель, 56), Ньїгес (Ромеро, 55), Лукебакіо — Паскуаль (Еджуке, 84)

Леганес: Дмітрович — Гонсалес (Латур Нею Нупа, 81), Саенс, Каррера — Лопеш (Діоманде, 67), Брашанац, Чікко, Тапіа, Крус (Родрігес, 67) — Раба (Гарсія, 81), Ель Хаддаді (Лопес, 88)

Попередження: Лукебакіо, Кармона, Ромеро, Педроса — Брашанац, Тапіа, Каррера, Діоманде, Нуп