Іспанія

Півзахисник Реала вважає майбутнє Ель Класико останнім шансом у боротьбі за титул.

Федеріко Вальверде жорстко прокоментував гру мадридського Реала у матчі 34-го туру Ла Ліги проти Сельти. Попри впевнену перевагу 3:0, "вершкові" дозволили супернику скоротити рахунок до мінімуму — 3:2.

"Такі вимкнення з гри більше не можуть повторюватися. Це траплялося з нами неодноразово — і в чемпіонаті, і в Лізі чемпіонів. Ми повинні додати", — цитує уругвайця видання AS.

Вальверде також підкреслив важливість майбутнього поєдинку проти Барселони: "Ель Класико — наш останній шанс, найважливіший матч сезону".

Перед вирішальними чотирма турами Реал поступається лідеру турнірної таблиці Барселоні на чотири очки. Ключова битва між командами відбудеться вже наступного туру.