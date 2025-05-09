Англія

Іспанський тренер висловив довіру колезі з Манчестер Юнайтед, попри складний сезон для англійського гранда.

Наставник Барселони Хаві висловив публічну підтримку головному тренеру Манчестер Юнайтед Рубену Аморіму, який цього сезону перебрав команду в непростий період. Попри критику та коливання в результатах, іспанський спеціаліст вважає, що португалець рухається у правильному напрямку.

"Я знаю, що для Манчестер Юнайтед цей рік не з легких, але я бачу, що намагається робити Рубен Аморім. Це тільки початок його проєкту, але найголовніше — гравці б’ються за нього. І це надзвичайно важливо", — сказав Хаві в інтерв’ю.

Під керівництвом Аморіма Юнайтед зумів пробитися до фіналу Ліги Європи, де на них чекає протистояння з Тоттенгемом.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Манчестер Юнайтед — Атлетік.