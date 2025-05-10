Господарі не зуміли нічого протиставити супернику.
Лас-Пальмас - Райо Вальєкано, gettyimages
10 травня 2025, 00:33
Вирішальний етап сезону у Ла Лізі набирає обертів, а для Лас-Пальмаса кожен матч тепер — як фінал. У 35-му турі "канарки" на своєму полі приймали прямого конкурента – Райо Вальєкано.
Гості з Мадрида зіграли прагматично, і цього виявилося цілком достатньо, аби забрати максимум. Єдиний гол у зустрічі оформив Альваро Гарсія на 65-й хвилині – півзахисник скористався помилкою в обороні господарів і точно пробив повз голкіпера. Лас-Пальмас спробував відігратися, але безрезультатно — атака команди вкотре виглядала беззубою.
Це вже третя поспіль поразка для Лас-Пальмас, які дедалі глибше занурюються в турнірну яму. Наразі команда має лише 32 очки й посідає одне з трьох місць у зоні вильоту. Усі наступні матчі для Лас-Пальмаса — це питання життя і смерті в еліті іспанського футболу.
Тим часом Райо продовжує боротьбу за зону єврокубків. Команда знаходиться на сьомому місці з 47 очками.
Лас-Пальмас — Райо Вальєкано 0:1
Гол: Гарсія, 66
Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Суарес (Кампанья, 70), Ерсог Гонсалес, Мармоль — Муньйос, Ессугу (Марвін, 57), Байчетич (Фустер, 81), Молейро — Янузай (Мата, 70), Макберні
Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Ернандес, Чаваррія — Валентін (Гумбау, 83), Лопес (Де Фрутос, 59) — Балліу, Паласон, Гарсія — Ембарба (Діас, 59)
Попередження: Макберні, Ессугу — Валентін, Паласо