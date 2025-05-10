Іспанія

Господарі не зуміли нічого протиставити супернику.

Вирішальний етап сезону у Ла Лізі набирає обертів, а для Лас-Пальмаса кожен матч тепер — як фінал. У 35-му турі "канарки" на своєму полі приймали прямого конкурента – Райо Вальєкано.

Гості з Мадрида зіграли прагматично, і цього виявилося цілком достатньо, аби забрати максимум. Єдиний гол у зустрічі оформив Альваро Гарсія на 65-й хвилині – півзахисник скористався помилкою в обороні господарів і точно пробив повз голкіпера. Лас-Пальмас спробував відігратися, але безрезультатно — атака команди вкотре виглядала беззубою.

Це вже третя поспіль поразка для Лас-Пальмас, які дедалі глибше занурюються в турнірну яму. Наразі команда має лише 32 очки й посідає одне з трьох місць у зоні вильоту. Усі наступні матчі для Лас-Пальмаса — це питання життя і смерті в еліті іспанського футболу.

Тим часом Райо продовжує боротьбу за зону єврокубків. Команда знаходиться на сьомому місці з 47 очками.

Лас-Пальмас — Райо Вальєкано 0:1

Гол: Гарсія, 66

Лас-Пальмас: Горкаш — Віті, Суарес (Кампанья, 70), Ерсог Гонсалес, Мармоль — Муньйос, Ессугу (Марвін, 57), Байчетич (Фустер, 81), Молейро — Янузай (Мата, 70), Макберні

Райо Вальєкано: Баталья Барга — Раціу, Лежен, Ернандес, Чаваррія — Валентін (Гумбау, 83), Лопес (Де Фрутос, 59) — Балліу, Паласон, Гарсія — Ембарба (Діас, 59)

Попередження: Макберні, Ессугу — Валентін, Паласо