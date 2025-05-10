Іспанія

Форвард відзначився у воротах Реал Сосьєдаду.

У суботу ввечері в чемпіонаті Іспанії Атлетіко приймає Реал Сосьєдад. Початок гри вийшов дуже вдалим для "матрацників". Їхній нападник Александр Сорлот оформив покер.

Серлот розписався у воротах Реал Сосьєдаду на 7-й, 10-й, 11-й та 30 хвилинах! Атлетіко швидко забезпечив собі перевагу з крупним рахунком, поставивши суперника в дуже складне становище.

Стежити за матчем між Атлетіко і Реал Сосьєдадом можна в текстовій трансляції на Football.ua.