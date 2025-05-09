Іспанія

Мадридський клуб вирішив здійснити достроковий перехід тренера після його заяви про відхід з Баєра.

Мадридський Реал готовий виплатити леверкузенському Баєру близько 12 мільйонів євро компенсації за підписання Хабі Алонсо, який після завершення поточного сезону залишить німецький клуб. Цей крок є частиною плану Реала щодо зміни тренера влітку 2025 року.

У п’ятницю Хабі Алонсо офіційно підтвердив своє рішення піти з Баєра, що надає клубу з Леверкузена час для пошуку нового наставника. Очікується, що в найближчі тижні Реал розірве контракт з нинішнім головним тренером Карло Анчелотті та оголосить про призначення Алонсо на пост керманича мадридців.

Алонсо підписав контракт з Баєром влітку 2022 року, і угода була розрахована до 2026 року. Тому для того, щоб забрати тренера в Реал, мадридці повинні були домовитися про його достроковий перехід і погодити суму компенсації. Вона становить 12 мільйонів євро.

Цього сезону Баєр став срібним призером чемпіонату Німеччини.