Іспанія

На нас чекає палке протистояння.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік перед матчем 35-го туру іспанської Ла Ліги з мадридським Реалом поспілкувався з журналістами. Цитує німецького фахівця Mundo Deportivo.

"Ми в порядку після поразки в Мілані. Всі знають, що це непросто, але ми робимо все правильно і говоримо про те, що хочемо робити. Попереду чотири матчі, і класико дуже важливе. Головне — бути впевненим у тому, що ми хочемо показати.

Я не думаю, що зможу розраховувати на Левандовські та Бальде з перших хвилин. Думаю, що Жерар Мартін та інші гравці справляються дуже добре. Після цієї гри у нас буде ще три. Можливо, вони отримають кілька хвилин у другому таймі.

Ми говорили про відчуття гравців після вильоту з Ліги чемпіонів. Важливо відкрито говорити про ці речі. У такому матчі, як класико, потрібно викладатися на всі 100 відсотків. Ми хочемо бути активними, домінувати над Реалом. Мадрид — фантастична команда, але ми граємо вдома, наші вболівальники будуть підтримувати нас, і це здорово, що вони є.

Якщо ви запитаєте гравців, вони завжди хочуть виграти класико. Турнірна таблиця не має значення. Ми просто зосереджені на цій грі, викладаємося повністю", — заявив Флік.

Матч між Барселоною та Реал Мадрид відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.