Іспанія

Бразильський вінгер заявив, що не уявляє свого футбольного майбутнього без каталонського клубу.

Вінгер Барселони Рафінья офіційно підтвердив свій намір залишитися в клубі та продовжити контракт. За словами бразильця, для нього неможливо уявити шлях до футбольного успіху без "блаугранас".

"Що далі? Моє продовження. Думати про досягнення вершини футболу без Барселони — неможливо", — зазначив Рафінья.

Також футболіст подякував головному тренеру Гансу-Дітеру Фліку, який дав йому шанс і включив у свої плани на наступний сезон: "Він захотів побачити мене в дії на тренуваннях перед тим, як ухвалити рішення. Без нього я, можливо, вже грав би в іншому клубі".

У цьому сезоні Рафінья взяв участь у 53 офіційних матчах Барселони. На рахунку бразильського футболіста 32 голи і 25 асистів.

Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи другий Реал на чотири очки (79 проти 75).

Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.