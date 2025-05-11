Бразильський вінгер заявив, що не уявляє свого футбольного майбутнього без каталонського клубу.
Рафінья, Getty Images
11 травня 2025, 15:42
Вінгер Барселони Рафінья офіційно підтвердив свій намір залишитися в клубі та продовжити контракт. За словами бразильця, для нього неможливо уявити шлях до футбольного успіху без "блаугранас".
"Що далі? Моє продовження. Думати про досягнення вершини футболу без Барселони — неможливо", — зазначив Рафінья.
Також футболіст подякував головному тренеру Гансу-Дітеру Фліку, який дав йому шанс і включив у свої плани на наступний сезон: "Він захотів побачити мене в дії на тренуваннях перед тим, як ухвалити рішення. Без нього я, можливо, вже грав би в іншому клубі".
У цьому сезоні Рафінья взяв участь у 53 офіційних матчах Барселони. На рахунку бразильського футболіста 32 голи і 25 асистів.
Барселона лідирує в чемпіонаті Іспанії, випереджаючи другий Реал на чотири очки (79 проти 75).
Раніше стала відома команда тижня в Лізі чемпіонів.