Іспанія

Для хорвата це 38-й матч проти Барселони.

Хорватський півзахисник мадридського Реала Лука Модрич взяв участь у матчі з Барселоною.

Зустріч завершилася перемогою каталонців із рахунком 4:3, Модрич з'явився на полі на початку другої половини матчу. Це виявилося 38-м за рахунком Ель-Класико за час його гри у складі мадридців. 17 із них завершилися поразками Реала, 16 — перемогами, а ще в 5 було зафіксовано рівність.

Таким чином, Модрич вийшов на третє місце за поразками у зустрічах за участю цих клубів. Компанію з тими ж показниками йому складає Серхіо Бускетс. 19 поразок в активі Каріма Бензема і 20 — у Серхіо Рамоса.

У наступному турі на Барселону очікує гостьове каталонське дербі проти Еспаньйола, тоді як мадридський Реал прийматиме балеарську Мальорку.