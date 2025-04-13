Італія

Французький захисник не поспішає змінювати клуб, попри щедру фінансову пропозицію.

Лівий захисник Мілана Тео Ернандес потрапив у сферу інтересів клубу з Саудівської Аравії, який зробив йому щедру пропозицію, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Втім, сам футболіст віддає перевагу продовженню кар'єри в Італії.

Попри те, що контракт Тео з "россонері" завершується влітку 2026 року, сторони поки що не досягли згоди щодо його продовження. Однак пріоритетом для гравця залишається гра за Мілан, у складі якого він виступає з 2019 року після переходу з мадридського Реала за 22,8 мільйона євро.

У поточному сезоні Тео Ернандес провів 43 матчі, в яких забив п'ять голів та зробив шість результативних передач.

Раніше повідомлялося, що в придбанні француза зацікавлений Манчестер Сіті.