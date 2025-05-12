Іспанія

Офіційне підписання очікується найближчим часом.

Німецький фахівець Гансі Флік узгодив усі деталі контракту з каталонською Барселоною, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Барселона Фліка заново закохує у футбол

Новий договір буде чинним до червня 2027 року, і наразі залишається лише офіційно оформити підписання.

Гансі Флік очолив Барселону 29 травня 2024 року. За перший сезон на чолі каталонців німець здобув два трофеї: Кубок Іспанії та Суперкубок країни, також команда в кроці від завоювання чемпіонства.

У вересні 2024 року Флік був визнаний найкращим тренером місяця в Ла Лізі, ставши першим німцем, який отримав цю нагороду.