Іспанія

Керманич Мальорки прокоментував поразку від Реала.

Мальорка напередодні в гостьовому матчі тридцять шостого туру іспанської Ла Ліги поступилась мадридському Реалу.

Реал Мадрид — Мальорка 2:1 Відео гола та огляд матчу Ла Ліги

Після завершення гри головний тренер "острів’ян" Ягоба Аррасате оцінив виступ власної команди.

"Дуже шкода через поразку, адже ми багато страждали, і здавалось, що ми мали правильний підхід. Це був важкий удар для команди. Є розуміння, що для нас усе завершилось на останньому повороті цих тривалих перегонів.

Це змушує мене злитись, але ми повинні трансформувати цю злість в енергію на власну користь.

Зараз для нас важливіший результат. Із точки зору зусиль, які доклала команда, я не можу просити від цих хлопців більшого.

На виїзді ми вже грали до цього так кілька разів. Ми не хотіли втрачати двох нападників проти пари центральних захисників суперників, але потім команда втомилась, і тому ми перейшли на 5-4-1.

Зрештою Реал нас переграв. Ми розуміли, що все до того й іде, тому що їх не влаштовувала навість нічия.

Мбаппе? Його дуже важко стримати. Він переживає відмінний момент. Я не знаю, чи він найкращий у світі, але один із найкращих гравців — точно.

Я розмовляв з Анчелотті після гри, і я дуже ним захоплююсь, він завжди добре ставився до мене. Удачі йому на новому етапі його кар’єри", — заявив іспанський фахівець.

У наступному турі Мальорка прийматиме Хетафе.