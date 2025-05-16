Внаслідок інциденту постраждали 13 людей — висновок поліції здивував.
x.com
16 травня 2025, 07:40
Напередодні стартового свистка матчу 36 туру іспанської Ла Ліги між Еспаньйолом та Барселоною біля стадіону Корнелья-Ель Прат стався неприємний інцидент, під час якого автомобіль в'їхав у натовп вболівальників. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, внаслідок інциденту постраждали 13 осіб, більшість із яких після огляду медиків відвідала матч.
Спочатку жінка-водій зачепила дівчину, через що люди навколо почали кричати на неї та бити по склу автомобіля. Водій занервувала і натиснула на газ, в результаті автомобіль різко рушив з місця і збив ще кілька людей, проїжджаючи крізь натовп.
Жінку, яка була за кермом, було затримано. Попереднє розслідування показало, що водій не мав наміру в'їжджати в натовп.
Нагадаємо, матч Еспаньйол — Барселона завершився перемогою "блаугранас", які гарантували собі чемпіонський титул за два тури до фінішу сезону.