Іспанія

Внаслідок інциденту постраждали 13 людей — висновок поліції здивував.

Напередодні стартового свистка матчу 36 туру іспанської Ла Ліги між Еспаньйолом та Барселоною біля стадіону Корнелья-Ель Прат стався неприємний інцидент, під час якого автомобіль в'їхав у натовп вболівальників. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, внаслідок інциденту постраждали 13 осіб, більшість із яких після огляду медиків відвідала матч.

Спочатку жінка-водій зачепила дівчину, через що люди навколо почали кричати на неї та бити по склу автомобіля. Водій занервувала і натиснула на газ, в результаті автомобіль різко рушив з місця і збив ще кілька людей, проїжджаючи крізь натовп.

#ÚLTIMAHORA



🚨 Atropello masivo en Cornellá antes del derbi: no hay heridos graves



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Жінку, яка була за кермом, було затримано. Попереднє розслідування показало, що водій не мав наміру в'їжджати в натовп.

Нагадаємо, матч Еспаньйол — Барселона завершився перемогою "блаугранас", які гарантували собі чемпіонський титул за два тури до фінішу сезону.