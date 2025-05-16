Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 15 травня 2025 року.

Барселона у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги в гостях обіграла Еспаньйол (2:0) та достроково стала чемпіоном Іспанії.

Перемогу команді Ганса-Дітера Фліка принесли забиті м'ячі у виконанні Ламіна Ямала та Ферміна Лопеса.

Також додамо, що з 79 хвилини господарі поля грали у меншості після вилучення Леандро Кабрери.

Таким чином, Барселона гарантувала собі чемпіонський титул за два тури до фінішу сезону, випереджаючи Реал на сім очок У Еспаньйола 39 балів та 16 рядок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Еспаньйол — Барселона у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Еспаньйол — Барселона 0:2

Голи: Ямал, 53, Фермін, 90+6.

Еспаньйол: Ж. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано (Мілья, 60) — Рока (Хофре, 68), Еспосіто, Пуадо (Шеддіра, 81) — Фернандес (Калеро, 82).

Барселона: Щесни — Гарсія, Араухо (Кубарсі, 51), Крістенсен (Форт, 77), Мартін (Бальде, 46) — Педрі, Ольмо (Гаві, 76), де Йонг — Ямал, Левандовські (Фермін, 64), Рафінья.

Попередження: Шеддіра, Кумбулла — Крістенсен.

На 79 хвилині був вилучений Леандро Кабрера (Еспаньйол) (грубе порушення).