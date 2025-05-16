Іспанія

Востаннє такий випадок був 28 років тому.

Осасуна у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги несподівано обіграла мадридський Атлетіко (2:0).

У цій зустрічі результативним ударом відзначився нападник Осасуни Анте Будімір, для якого це був 20 гол цього сезону в рамках чемпіонату Іспанії.

За інформацією OptaJose, Будімір став третім хорватом в історії Ла Ліги, якому вдалося забити 20 і більше голів за один сезон.

До нього таким досягненням відзначилися Давор Шукер у складі Севільї та Реала в сезонах-1993/94 і 1996/97, а також Ален Петернац в сезоні-1996/97 за Реал Вальядолід.

Після 36 турів Осасуна набрала 48 очок і посідає дев'яте місце у турнірній таблиці Ла Ліги.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко виграв лише вісім із 18 матчів Ла Ліги у 2025 році.