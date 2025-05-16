Іспанія

Капітан команди емоційно прокоментував дострокову перемогу в Ла Лізі.

Захисник та капітан Барселони Рональд Араухо поділився емоціями після дострокового завоювання титулу чемпіона Іспанії сезону-2024/25. У 36-му турі каталонці здолали Еспаньйол із рахунком 2:0 і стали недосяжними для переслідувачів за два тури до завершення турніру.

"Я дуже щасливий, це нагорода для всіх. Ми і наш народ заслужили цю радість після стількох випробувань", — написав у соцмережах уругвайський оборонець.

У нинішньому сезоні Араухо провів 24 матчі у складі Барси, відзначившись двома голами та двома результативними передачами.