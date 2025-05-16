Бразилець поділився емоціями від чемпіонства "блаугранас".
Рафінья, Getty Images
16 травня 2025, 10:26
Вінгер Барселони Рафінья прокоментував чемпіонський титул "блаугранас" після матчу 36 туру іспанської Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0).
"Це був один із моїх найгірших матчів цього сезону, але найголовніше, що ми перемогли.
Думаю, цього сезону я грав більш важливу роль у команді. Я грав більше і був важливішим.
Я вже виграв усі внутрішні титули у футболці Барселони. Нам ще доведеться виграти ще один титул, який ми не виграли, ми всі мріємо про це… Не лише ми, а й уболівальники. Ми були дуже близькі цього сезону, і ми можемо зробити це наступного сезону", — наводить слова Рафіньї Barça Universal.
На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еспаньйол — Барселона.