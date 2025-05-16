Іспанія

Іспанець не визнає провини.

Центральний захисник мадридського Реала Рауль Асенсіо прокоментував висунуті на свою адресу звинувачення у поширенні відео сексуального характеру з неповнолітньою. Його слова наводить Marca.

"Після роз'яснення, опублікованого сьогодні головою Слідчого суду № 3 Сан-Бартоломе-де-Тірахана, в якому було внесено зміни до первісної постанови про висунення звинувачень, які прямо виключають мене як із процесу запису відео сексуального змісту, так і з подій, що були предметом вказаного запису, а також з огляду на публічне розповсюдження інформації, пов'язаної із зазначеною процедурою, я хотів би повідомити таке:

1. Я не брав участі в жодних діях, що порушують сексуальну свободу будь-якої жінки, тим більше неповнолітньої. Це підтверджується вищезгаданою постановою суду, в якій мене не звинувачують ні в тому, що я вступав у сексуальні стосунки з двома згаданими жінками, ні в тому, що я записував відео за їхньою згодою або без неї. Аналогічним чином у постанові суду роз'яснюється, що я не надсилав жодних інтимних зображень або відео третім особам, які, повторюю, були записані не там, де я перебував.

2. Наскільки я розумію, судовий наказ обмежується можливим короткочасним переглядом деяких зображень третіми особами, не згадуючи мене як учасника процесу їхнього запису або поширення.

3. Висунуті проти мене обвинувачення, як прямо зазначено в самій постанові суду, мають суто тимчасовий характер. Отже, як і раніше, має діяти презумпція невинуватості. Якщо врешті-решт мені буде пред'явлено обвинувачення і почнеться судовий процес, я продовжу захищати себе в суді, якому повністю довіряю, підтверджуючи свою невинність у будь-яких злочинних діях. Усе це не завдає шкоди граничній повазі до проведення судового розгляду загалом, зокрема щодо інших осіб, які перебувають під слідством.

4. Хочу ще раз заявити про свою абсолютну повагу до прав усіх жінок на сексуальну свободу і недоторканність приватного життя", — йдеться в заяві Асенсіо.

Раніше повідомлялося, що Суд відкрив кримінальну справу проти Рауля Асенсіо.