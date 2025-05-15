Іспанія

Слідчий суд Сан-Бартоломе-де-Тірахана порушив кримінальну справу проти захисника мадридського Реала Рауля Асенсіо та його колишніх партнерів по молодіжній команді "вершкових" Андреса Гарсію, Феррана Руїса та Хуана Родрігеса. Про це повідомляє Marca.

Нагадаємо, восени 2023 року четверо гравців молодіжної команди Реала були затримані за поширення відео сексуального характеру за участю двох жінок, одна з яких була неповнолітньою.

Згідно зі звітом, опублікованим Верховним судом, суддя, який веде справу, виніс постанову про припинення розслідування та офіційно відкриття кримінальної справи щодо чотирьох підозрюваних. Це дає можливість прокуратурі та стороні звинувачення пред'явити докази та клопотати про початок судового розгляду.

Слідчий розглядає ознаки таких злочинів: розголошення таємниці без згоди та порушення недоторканності приватного життя; розповсюдження та надсилання третім особам відео без попередження або згоди потерпілих; вербування або використання неповнолітніх у порнографічних цілях та зберігання дитячої порнографії.

Нинішнього сезону Асенсіо провів 51 матч, у яких відзначився двома гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Хабі Алонсо готує ключову роль для Гюйсена в Реалі.