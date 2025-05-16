Іспанія

Іспанець проводить потужний сезон.

В рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Барселона перемогла в "барселонському дербі" Еспаньйоль (2:0). В цьому матчі у стартовому складі "блаугранас" вийшов півзахисник Педрі.

Цей матч став для 22-річного іспанця 200 у футболці каталонської команди. Таким чином, він став наймолодшим футболістом, який досяг цієї позначки.

На момент матчу з Еспаньйолем Педрі виповнилося 22 роки та 171 день. За цим показником він обійшов легендарного Ліонеля Мессі, який провів 200-ту гру за Барселону у віці 22 років і 273 днів.

Цього сезону Педрі відіграв за "Барсу" 57 матчів, забив шість голів та віддав вісім результативних передач.

Зазначимо, що завдяки перемозі над Еспаньойлем, Барселона стала чемпіоном Іспанії.