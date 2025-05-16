Іспанія

Хавбек "блаугранас" задоволений проведеним сезоном.

Півзахисник Барселони Педрі прокоментував перемогу своєї команди у матчі Ла Ліги проти Еспаньйола (2:0), яка гарантувала "блаугранас" чемпіонський титул.

"Це один із найважчих титулів у цьому сезоні. Але ми отримали справжнє задоволення від гри.

Гол Ямала — результат багатьох тренувань. Ще на розминці він віддав дві гольові передачі. Нехай насолоджується тим, що робить — він заслуговує на це.

Суперникам були дуже потрібні очки, вони віддавали всі сили. Вони зіграли добре, але ми взяли три очки і виграли Ла Лігу.

У дитинстві я мріяв хоча б про один матч за Барсу, а зараз їх уже 200. Я живу своєю мрією. Пригадую батьків, брата — вони завжди були поруч, особливо в моменти травм", — наводить слова Педрі AS.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еспаньйол — Барселона.