Іспанія

Для молодого іспанця це перша нагорода найкращому гравцю місяця цього сезону.

Півзахисника Барселони Педрі було визнано найкращим гравцем іспанської Ла Ліги за підсумками квітня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 22-річний іспанець випередив форварда Атлетіко Хуліана Альвареса, воротаря Валенсії Георгія Мамардашвілі, нападника Еспаньйола Хаві Пуадо та хавбека Мальорки Серхі Дардера Молла.

Цього місяця Педрі провів чотири матчі, у яких не відзначався результативними діями, але допоміг "блаугранас" набрати десять очок.

Для молодого іспанця це перша нагорода найкращому гравцю місяця цього сезону.

Також додамо, що найкращим молодим гравцем Ла Ліги у квітні був визнаний нападник Лас-Пальмаса Фабіу Сілва, який у трьох матчах забив два голи та віддав один асист.

Після 33 турів Барселона набрала 76 очок і лідирує у Ла Лізі, випереджаючи Реал на чотири бали.