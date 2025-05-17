Іспанія

Наставник "вершкових" поділився своїми думками про підписаного новачка Реала.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував підписання захисника Борнмута Діна Гюйсена, а також розповів про трансфери "вершкових" останнім часом.

"Гюйсен чудовий гравець, з великим потенціалом і перспективою. Він дуже хороше підписання.

Всі підписання Реалу викликають хвилювання, тому що ця команда завжди на висоті і завжди хоче бути на вершині. Минулого року не вдалося підсилити її, тому що у нас повернулися Алаба, Мілітао та Карвахаль, але травми зашкодили нам.

Клуб вислухав мене. З того часу, як я тут, Реал підписав, якщо нікого не забув, Камавінга, Рюдігера, Беллінгема, Тчуамені, Мбаппе. Чи міг я просити більшого? Ні. Кожне рішення, ухвалене клубом, було погоджено тренерським складом та мною. Додати більше нічого.

Минулого року у нас були приблизно такі самі проблеми з травмами, і ми змогли їх вирішити, але цього року все було складніше", — наводить слова Анчелотті прес-служба клубу.

Свій найближчий матч Реал проведе проти Севільї. Гра відбудеться завтра, 18 травня.