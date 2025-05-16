Іспанія

Мадридський Реал привітав каталонську Барселону з перемогою у іспанській Ла Лізі сезону-2024/25. Про це йдеться на офіційному акаунті "вершкових" в соцмережі Х.

"Вітаємо Барселону з перемогою в Ла Лізі сезону-2024/25", — йдеться в повідомленні Реала.

Нагадаємо, Барселона достроково стала чемпіоном Іспанії здолавши у "барселонському дербі" Еспаньйоль (2:0). За два тури до завершення сезону в Ла Лізі, "блаугранас" випереджає "бланкос" на сім очок.

Раніше Гансі Флік висловився про перемогу в чемпіонаті Іспанії.