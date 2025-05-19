Іспанія

Після виходу до Ліги чемпіонів Вільярреал планує посилити атакувальну лінію, а Манчестер Юнайтед розглядає варіант оренди гравця з частковою компенсацією зарплати.

Вільярреал проявляє активний інтерес до бразильського вінгера Бетіса Антоні, який належить Манчестер Юнайтед. За інформацією El Nacional, "жовта субмарина" прагне підсилити свою атакувальну ланку після того, як клуб здобув путівку до Ліги чемпіонів наступного сезону.

Антоні вважається ідеальним кандидатом для реалізації амбіцій тренера Марселіно, який шукає гравців, здатних динамічно розвивати атаку команди. Водночас Бетіс визнає, що утримати бразильця буде складно через те, що клуб виступатиме у Лізі Європи, тоді як Вільярреал запропонує вищий рівень турнірних змагань.

Зі свого боку Манчестер Юнайтед схиляється до варіанту оренди Антоні, віддаючи перевагу саме іспанському клубу, оскільки вважає, що стиль гри в Ла Лізі максимально відповідає футбольним якостям вінгера. Манкуніанці також готові взяти на себе частину заробітної плати футболіста під час оренди.

У цьому сезоні Антоні взяв участь у 37 матчах, забивши дев'ять голів та оформивши п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялось, що на Антоні претендує Ювентус.