Іспанія

Заслужена перемога "Барси" в Ла Лізі.

Президент каталонської Барселони Жоан Лапорта підбив підсумки сезону-2024/25. Його слова наводить La Vanguardia.

"Цей сезон вийшов чудовим, тому що ми не тільки виграли чемпіонат, а й перемогли в Кубку та Суперкубку Іспанії. І це досягнення, оскільки ми завоювали трофеї в боротьбі з принциповим суперником, який ще й посилився минулого літа. Але ми були сильнішими.

Зараз важливо продовжувати в тому ж дусі. І мені подобається, що потенціал для зростання є. В нас є фундамент для побудови історичного проекту. Я вірю, що з таким відношенням Барселона в наступному сезоні буде ще сильніше", — заявив Лапорта.