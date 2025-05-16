Іспанія

Декілька цікавих статистичних даних про чемпіонський титул каталонської команди.

Барселона у матчі 36 туру іспанської Ла Ліги в гостях розібралася з Еспаньйолом (2:0) і за два тури до фінішу гарантувала собі чемпіонський титул.

Для Барселони це був 28 чемпіонський трофей в історії клубу і за цим показником "блаугранас" посідають друге місце після Реалу — 36.

Також це другий випадок в історії Барселони, коли вона змогла завоювати всі три національні трофеї в одному сезоні, вигравши Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок країни. Вперше це сталося у сезоні-2008/09.

Крім цього Барселона вдев'яте змогла здобути чемпіонат і Кубок в одному сезоні. Востаннє таке відбувалося у сезоні-2017/18.

Ще один цікавий факт полягає в тому, що обидва останні чемпіонства "синьо-гарантові" святкували на стадіоні свого сусіда та принципового суперника — Еспаньйола. До цього такий випадок був у сезоні-2022/23 у 34 турі Ла Ліги.

Насамкінець, головний тренер "блаугранас" Ганс-Дітер Флік став другим німецьким фахівцем, який зміг виграти Ла Лігу. До нього першим був Бернд Шустер, який виборов золоті медалі з Реалом у сезоні-2007/08.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Еспаньйол — Барслеона.