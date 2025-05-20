Англія

Легендарного форварда звільнили після поширення допису з антисемітським змістом.

Колишній нападник Барселони, Тоттенгема та збірної Англії Гарі Лінекер втратив роботу на BBC після того, як у соцмережах перепостив відео з антисемітським підтекстом. Про це повідомляє Talksport.

У скандальному дописі на підтримку Палестини євреїв було зображено в образі щурів, що викликало хвилю обурення серед користувачів. Лінекер згодом перепросив, записавши відповідне відеозвернення, заявивши, що не знав змісту відео, яке поширив. Однак BBC ухвалила рішення звільнити 64-річного телеведучого після завершення поточного сезону, не виплачуючи залишок зарплати.

Гарі Лінекер завершив професійну кар'єру футболіста у 1994 році, після чого розпочав медійну діяльність на BBC Radio 5 Live. Найбільшу популярність здобув як ведучий програми Matchday. У 2023 році Лінекер уже потрапляв у подібний скандал через політичні висловлювання у соцмережах, після чого тимчасово був відсторонений від ефірів.

Раніше Гарі Лінекер став на захист Пепа Гвардіоли.