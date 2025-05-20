Іспанія

Бразилець став лідером атакувальної ланки "блаугранас".

Лівий вінгер Рафінья вже найближчим часом продовжить свій контракт із Барселоною, передає журналіст Фабріціо Романо.

Барселона — Вільярреал 2:3 Відео голів та огляд матчу 18.05.2025

Чинну угоду "блаугранас" із 28-річним бразильцем розраховано до кінця червня 2027 року. Після оновлення вона втрачатиме чинність у 2028-му.

Також повідомляється, що вже завтра, 21 травня, Барселона продовжить контракт із головним тренером Гансі Фліком, а президент клубу Жоан Лапорта раніше повідомив, що оновлення угоди з правим вінгером Ламіном Ямалом "практично погоджено".

Рафінья представляє "блаугранас" із літа 2022 року (придбали в Лідс Юнайтед за 58 млн євро). На його рахунку 34 гола й 25 асистів у 56-ти матчах усіх турнірів поточної кампанії.