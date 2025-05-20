Іспанія

Хуго Ларссон може піти на підвищення.

Центральний півзахисник франкфуртського Айнтрахта Хуго Ларссон опинився в сфері інтересів мадридського Реала, передає видання Marca.

Представники Реала відвідали кілька матчів Айнтрахта, приділивши особливу увагу грі 20-річного шведа. Тим не менш, малоймовірно, що в разі досягнення домовленості щодо переходу гравець поповнить склад гранда раніше відкриття другого, основного трансферного вікна 1 липня.

"Бланкос" уже анонсували придбання центрального захисника Борнмута Діна Гюйсена, тоді як перебратися до столиці Іспанії також має правий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд і головний тренер Баєра Хабі Алонсо. Мадридці також працюють над трансфером лівого захисника Бенфіки Альваро Каррераса.

У ході поточної кампанії Ларссон взяв участь у 47-ми матчах усіх турнірів, відзначившись шістьма голами та двома асистами.

Контракт Хуго з Айнтрахтом розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt він оцінюється в 40 млн євро. До Франкфурта гравець перебрався влітку 2023-го. Тоді рідний для нього Мальме отримав 9 млн євро.

Раніше повідомлялося, що півзахисник також цікавий Манчестер Сіті та іншим топ-клубам АПЛ і Бундесліги.