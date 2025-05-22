Іспанія

28-річний центрбек залишає мадридський клуб.

Захисник мадридського Реала Хесус Вальєхо не продовжить контракт із клубом, який закінчується 30 червня цього року. Про це повідомляє іспанське видання As.

28-річний гравець також відмовився від участі у майбутньому клубному чемпіонаті світу, що стало додатковим сигналом про завершення його епохи в «Реалі».

Вальєхо провів у складі "Королівського клубу" десять сезонів, протягом яких п’ять разів йшов в оренду, щоб здобути ігрову практику. Загалом на його рахунку — 34 офіційні матчі за Реал (2038 хвилин), що не так багато з огляду на тривалість перебування в команді. За час, проведений на полі, він виборов 13 великих трофеїв.

Серед здобутків Вальєхо — чемпіонство в Ла Лізі, Кубок Іспанії, два Суперкубки Іспанії, три Суперкубки Європи, три титули клубного чемпіона світу, два кубки Ліги чемпіонів та один Межконтинентальний кубок. Цікаво, що в середньому він здобував один трофей приблизно за кожні 157 хвилин гри.

У поточному сезоні Вальєхо провів на полі лише 102 хвилини та віддав один асист.