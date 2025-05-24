Іспанія

Рафа Мір врятував "кажанів" від гостьової поразки наприкінці сезону Ла Ліги.

У матчі 38-го туру іспанської Ла Ліги Реал Бетіс та Валенсія зіграли внічию з рахунком 1:1. Обидві команди продемонстрували рівну боротьбу, і долю зустрічі вирішили два точні удари в кожному з таймів.

На 40-й хвилині Антоні відкрив рахунок, реалізувавши перевагу Бетіса у першій половині гри. Севільці мали кілька шансів подвоїти перевагу, однак захист Валенсії та надійна гра Мамардашвілі не дозволили цього зробити.

У другому таймі Валенсія поступово перехопила ініціативу і на 75-й хвилині Рафа Мір зрівняв рахунок після вдалої атаки. Обидва клуби намагалися вирвати перемогу в заключні хвилини, але зустріч завершилась бойовою нічиєю.

Реал Бетіс — Валенсія 1:1

Голи: Антоні, 40 - Мір, 75

Реал Бетіс: Адріан — Руїбаль, Натан, Бартра (Менді, 73), Родрігес (Бакамбу, 60) (Перро, 76) — Альтіміра, Форнальс — Антоні, Іско (Карвалью, 73), Родрігес (Бакамбу, 60) (Перро, 76) — Кучо (Еззалзулі, 60)

Валенсія: Мамардашвілі — Москера, Таррега, Діакабі, Васкес Алькальде — Перес (Дуро, 56), Герра (Хайме, 68), Барренечеа, Лопес Ногероль (Мір, 68) — Умар (Ріоха, 56), Алмейда

Попередження: Натан — Таррега, Мір