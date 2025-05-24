Іспанія

Football.ua представляє прев'ю заключного поєдинку сезону в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 24 травня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 38-го туру іспанської Ла Ліги Реал Мадрид на своєму полі прийме Реал Сосьєдад.

Реал Мадрид — Реал Сосьєдад

Субота, 24 травня, 17:15, стадіон Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Арбітр зустрічі — М. Лопес

Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO.

Цей матч стане емоційним завершенням сезону для Реал Мадрида. Після поразки у фіналі Кубка Іспанії від Барселони (2:3) та вильоту з Ліги чемпіонів від Арсеналу (1:5 за сумою двох матчів), команда Карло Анчелотті прагне завершити сезон на мажорній ноті. Це буде останній матч Анчелотті на чолі "вершкових", його наступником стане Хабі Алонсо.

Крім того, це буде прощальний матч для Луки Модрича на Сантьяго Бернабеу. Хорватський півзахисник залишає клуб після 13 років, протягом яких він виграв 28 трофеїв.

У Реал Сосьєдада також відбудуться зміни. Головний тренер Іманоль Альгуасіль покидає команду після невдалого сезону, в якому "баски" фінішують на 11-му місці та залишаться без єврокубків.

У попередніх зустрічах цього сезону Реал Мадрид тричі перемагав Реал Сосьєдад, включаючи півфінал Кубка Іспанії. Остання перемога Сосьєдада на Бернабеу в Ла Лізі датується січнем 2019 року.

Орієнтовні склади

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Вальєхо, Гарсія — Модрич, Чуамені, Себальйос — Гюлер, Мбаппе, Вінісіус Жуніор.

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре, Субелдія, Елустондо, Муньйос — Субіменді, Марін, Сучич — Кубо, Оярсабаль, Барренечеа.

Поточна форма

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