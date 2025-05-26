Іспанія

Каталонці показали третій найкращий результат за кількістю забитих м’ячів у сезоні та встановили найвище середнє з 1959 року.

Під керівництвом Гансі Фліка Барселона провела один із найефективніших сезонів в атаці за всю історію клубу. У кампанії-2024/25 команда відзначилася 174 забитими м’ячами в 60 матчах, продемонструвавши середній показник 2,88 гола за гру.

За даними журналіста Педро Мартіна, це третій найрезультативніший сезон в історії блаугранас. Більше каталонці забивали лише в сезоні-2011/12 (190 голів) та 2014/15 (175).

Розподіл голів за турнірами виглядає так:

- Ла Ліга — 102 голи

- Ліга чемпіонів — 43

- Кубок Іспанії — 22

- Суперкубок Іспанії — 7

Цей сезон також став унікальним тим, що вперше з 1959 року Барселона наблизилась до середнього показника у 3 голи за матч — рекорд, який майже нікому не вдається утримати впродовж повного сезону на всіх фронтах.

Нагадаємо, Ямал — найкращий асистент Ла Ліги сезону-2024/25.