Іспанія

Спортивний директор "блаугранас" прокоментував потенційні трансфери й ситуацію навколо головного таланту клубу.

Спортивний директор Барселони Деку підтвердив, що клуб проявляє інтерес до гравців світового рівня, таких як Луїс Діас і Маркус Рашфорд. Водночас португалець наголосив, що вести відкриті переговори складно, поки гравці мають чинні контракти з іншими клубами.

"Нам подобається Луїс Діас, нам подобається Рашфорд. Але з поваги до їхніх клубів, важко відкрито про це говорити. Наша мета — зберегти кістяк і точково підсилити команду", — зазначив Деку в коментарі для ESPN.

Щодо майбутнього Ламіна Ямала, функціонер був категоричним: Барселона не має наміру продавати свого головного таланта, попри інтерес з боку ПСЖ.

"Ніхто не звертався до нас із пропозиціями, адже знають — ми не готові їх слухати. Ямал залишиться в Барселоні. Для нього немає кращого місця", — наголосив Деку.

Раніше повідомлялось, що Барселона планує зробити Ямала найбільш високооплачуваним гравцем клубу.