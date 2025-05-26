Функціонер представив нового тренера Реала.
Флорентіно Перес, getty images
26 травня 2025, 15:22
Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера "вершкових".
"Мадридизм вирощується щодня. Реал Мадрид належить серцям людей, тому що цей герб репрезентує ті цінності, над якими в Реалі працюють щодня. Цінності, які були необхідні для досягнення рекордів, з якими важко зрівнятися, і для того, щоб останніми роками провести один із найуспішніших періодів у нашій історії.
Сила цього клубу полягає в тому, щоб продовжувати працювати, щоб втілити у реальність мрії фан-бази Реала. Ось чому сьогодні дуже особливий день. Прийшов тренер, який є одним із найкращих у світі і знає, що таке Реал Мадрид, що означає ця футболка. Сьогодні ми вітаємо одного з нас: Хабі Алонсо, – заявив президент мадридського клубу.
Контракт із мадридським клубом розрахований до 2028 року. Алонсо змінив на посаді наставника Карло Анчелотті та розпочне підготовку до сезону вже в липні.
Нагадаємо, що Алонсо, як колишній опорний півзахисник, також грав за Реал у професійній кар’єрі з 2009 по 2014 рік та вигравав Лігу чемпіонів УЄФА-2013/14, чемпіонат Іспанії-2011/12, Кубок Іспанії (2010/11, 2013/14) та Суперкубок Іспанії-2012/13.