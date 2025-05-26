Іспанія

Функціонер представив нового тренера Реала.

Президент Реала Флорентіно Перес прокоментував призначення Хабі Алонсо на посаду головного тренера "вершкових".

"Мадридизм вирощується щодня. Реал Мадрид належить серцям людей, тому що цей герб репрезентує ті цінності, над якими в Реалі працюють щодня. Цінності, які були необхідні для досягнення рекордів, з якими важко зрівнятися, і для того, щоб останніми роками провести один із найуспішніших періодів у нашій історії.

Сила цього клубу полягає в тому, щоб продовжувати працювати, щоб втілити у реальність мрії фан-бази Реала. Ось чому сьогодні дуже особливий день. Прийшов тренер, який є одним із найкращих у світі і знає, що таке Реал Мадрид, що означає ця футболка. Сьогодні ми вітаємо одного з нас: Хабі Алонсо, – заявив президент мадридського клубу.

Контракт із мадридським клубом розрахований до 2028 року. Алонсо змінив на посаді наставника Карло Анчелотті та розпочне підготовку до сезону вже в липні.

Нагадаємо, що Алонсо, як колишній опорний півзахисник, також грав за Реал у професійній кар’єрі з 2009 по 2014 рік та вигравав Лігу чемпіонів УЄФА-2013/14, чемпіонат Іспанії-2011/12, Кубок Іспанії (2010/11, 2013/14) та Суперкубок Іспанії-2012/13.