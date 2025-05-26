Іспанія

Президент мадридського клубу назвав повернення легенди "початком великого випробування і нової ери".

Мадридський Реал офіційно представив Хабі Алонсо як нового головного тренера команди. На церемонії презентації президент клубу Флорентіно Перес виголосив емоційну промову, присвячену поверненню одного з найвідоміших представників клубної історії.

"Дорогий Хабі, ласкаво просимо додому, ласкаво просимо в Реал. Впевнений, що сьогодні ти переживаєш дуже хвилюючий момент.

Ти довів свою відданість ще у 2009 році, коли приїхав захищати цю футболку. Ти виграв шість титулів, які вже стали частиною історії мадридизму.

Ти — одна з найбільших легенд збірної Іспанії, з якою виграв чемпіонат світу 2010 року та два чемпіонати Європи. Але сьогодні ти повертаєшся додому.

Усі ми знали, що це твоє покликання, ще з того моменту, як у 2018 році ти очолив Інфантиль А. Ти досяг історичного успіху в Німеччині, вигравши Бундеслігу з Байєром. Цей шлях зробив тебе однією з найвпливовіших фігур у футболі та одним із найкращих тренерів у світі.

Сьогодні ти повертаєшся до Мадрида як головний тренер першої команди, аби взяти на себе одне з наймасштабніших випробувань у своєму житті.

У тебе будуть вболівальники, які тебе люблять і захоплюються тобою. Ти знаєш вимоги цього клубу, але я впевнений, що ми поділимо багато щасливих моментів. Дорогий Хабі, ласкаво просимо додому, ласкаво просимо в Реал", — сказав функціонер.

Раніше Алонсо висловився про своє призначення в Реал.