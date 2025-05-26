Іспанія

Бразилець зароблятиме на рівні Мбаппе.

Мадридський Реал продовжив контракт з одним із лідерів команди Вінісіусом Жуніором. Про це повідомляє іспанське видання Sport.es.

За інформацією джерела, 24-річний бразилець підписав нову трудову угоду з "вершковими" до 30 червня 2030 року.

Зазначається, що за новим контрактом Вінісіус зароблятиме близько 30 мільйонів євро на рік, стільки ж заробляє в Реалі Кіліан Мбаппе. При цьому "королівський" клуб через нову угоду з вінгером вийшли за стелю зарплат у розмірі 15 млн. євро.

В свою чергу, порушення стелі зарплат може змусити Реал переглянути свій підхід до продовження контрактів гравців, оскільки існує ризик, що зірки мадридського клубу також попросять про збільшення окладу.

Цього сезону Вінісіус Жуніор відіграв за Реал Мадрид 51 матч, забив 20 голів та віддав 17 результативних передач.