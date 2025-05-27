Іспанія

Команда не змогла зберегти прописку в еліті.

Леганес на своєму офіційному сайті оголосив про відхід головного тренера Борхи Хіменеса.

Причиною звільнення 40-річного іспанця стали невдалі результати клубу, через які Леганес вилетів до Сегунди.

Хіменес очолював Леганес з літа 2023 року та у дебютному сезоні повернув команду до Ла Ліги, де було зайнято лише 18 місце.

Крім Леганеса Хіменес працював з Депортіво, Картахеною, Астерасом, Мірандесом, Бузасом, Ізарою та дублем Вальядоліда.